I Kina finnes det et robottoalett som kjører seg til sengen og rengjør seg selv etter at man er ferdig

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Kina har presentert et selvkjørende robottoalett som ruller bort til sengen din, gjør jobben og deretter returnerer til ladestasjonen for å rengjøre seg selv, ifølge Dexerto.

«Xiaoban» ble presentert av det kinesiske selskapet Yueban på Shanghai International Elderly Care Expo 2026. Xiaoban er designet for å bevege seg rundt i hjemmet på egen hånd. Brukere kan angivelig tilkalle toalettet med en fjernkontroll eller en talekommando.

Enheten er rettet mot eldre brukere og personer med nedsatt mobilitet. Men smarte folk på nettet har allerede påpekt at spillere også vil benytte seg av toalettet, akkurat som Eric Cartman i «South Park»-episoden «Make Love, Not Warcraft».

Når ærendet er gjort, kan Xiaoban tilby en bidévask med varmt vann og tørking med varmluft. Den har også funksjoner for luktkontroll og er utformet for å returnere til en ladestasjon som er koblet til husets avløpssystem. Deretter kvitter roboten seg med avfallet, gjennomgår en selvrensende og desinfiserende syklus, fyller på rent vann og lader opp batteriet før den trengs igjen.

Men hva med prisen? Noen rapporter hevdet at Xiaoban koster rundt 13 000 dollar, men flere medier oppgir den kinesiske prisen til 28 999 yuan, som tilsvarer omtrent 4 000 amerikanske dollar eller 3 700 euro. Internasjonale priser og lanseringsplaner er ennå ikke kunngjort.