I Kiyo - Bunny Tyranny er "alle kaninenes slaver", og du må finne ut hvorfor

I fremtiden vil fansen kunne reise til en dystopisk by som er overkjørt og kontrollert av kaniner. Som en del av indieprosjektet kjent som Kiyo - Bunny Tyranny, står en tur til metropolen Rabbithole City på menyen, alt som en del av et forsøk på å finne ut hvordan byen har blitt det den har og hvordan man kan frigjøre den også.

Apropos dette, nylig tok vi en prat med utviklerduoen som står bak Pixel Rats, nemlig programmerer Federico Sauro og spilldesigner og pikselkunstner Isolde Kujiper. Under et intervju spurte vi om kaninene og hvordan deres autoritære kontroll sniker seg inn i spillet.

"Så spilleren spiller som seg selv," begynner Sauro. "De tar bare kontroll over kroppen til Kiyo, som er en liten tigerkatt som lever i denne verdenen, og han blir undertrykt av kaninene. Kaninene har blitt veldig mektige og kapitalistiske og rare, og alle er slaver av kaninene, og målet ditt er å finne ut hvorfor de gjør dette, og hvordan, og så finne en måte å stoppe dem på.

"Og det er litt satirisk også, for når alt kommer til alt oppfører disse kaninene seg litt som den verste siden av menneskeheten, og historien utvikler seg og guider spilleren gjennom en haug med sprø steder i Rabbithole City, og de er alle forskjellige fra hverandre. Måten de ser ut på, måten de spiller på, vi har mange mekanikker. Det er fortsatt et sideskrollende spill, men vi har hopping, ninjarep, svinging, kanindrap, sniking, poledancing og til og med stripping."

Kujiper hopper så inn og legger til: "katteklining", hvorpå Sauro legger til: "katteklining, ja. Den var god."

Det er foreløpig ikke satt noen utgivelsesdato for Kiyo - Bunny Tyranny, men du kan gå til Steam i dag for å laste ned en demo av spillet og oppleve den første delen av handlingen. Sjekk ut hele intervjuet med Pixel Rats nedenfor.