I Know What You Did Last Summer-oppfølger under utvikling

En omstart av 90-tallets slasher-flick I Know What You Did Last Summer er på trappene hos Sony, og kan inneholde tilbakekomsten av Freddie Prinze Jr. og Jennifer Love Hewitt i sine opprinnelige roller.

Dette er ikke første gang en annen film har forsøkt å gjenerobre suksessen til originale I Know What You Did Last Summer. To oppfølgere, I Still Know What You Did Last Summer og I'll Always Know What You Did Last Summer, ble utgitt, men ingen av dem nådde samme høyder som den første filmen.

Med tanke på at Freddie Prinze Jr. og Jennifer Love Hewitts karakterer er de eneste to som overlevde den første filmen ser det ikke ut til å være stor sjanse for at det originale ensemblet kommer tilbake. Det avhenger imidlertid av hvor mye av en tilbakestilling Sony går for her. Hvis selskapet ønsker det kunne det bare fullt ut forestille seg den første filmen for nostalgieffekten.

Takk, Deadline.