Jimmy Kimmel lanserer "stor, vakker matbank" etter regjeringens nedleggelse

Jimmy Kimmel gjør Hollywood-settet sitt til et sted for hjelp og solidaritet. Programlederen for Jimmy Kimmel Live! har lansert Big, Beautiful Food Bank, et donasjonssenter opprettet for å støtte SNAP-mottakere som er berørt av den pågående nedstengningen av den amerikanske regjeringen.

Initiativet ble kunngjort Tirsdag på Instagram, kort tid etter at president Trump bekreftet sin plan om å holde tilbake matvarehjelp til tross for en føderal dommers ordre om at myndighetene skal fortsette utbetalingene gjennom nødfond.

"Å kutte iSNAP-ytelsene skaper usikkerhet for amerikanske barn, eldre og familier", heter det i uttalelsen fra showet. "For å støtte samfunnsmedlemmer i nød, starter vi et donasjonssenter i Hollywood-backlotet vårt."

The Jimmy Kimmel Live! backlot åpner dørene

Donasjonssenteret ligger på 6901 Hawthorn Ave, Los Angeles, og er åpent fra 9.00 til 17.00 PT. Arrangørene har listet opp de mest nødvendige varene som supper med lavt natriuminnhold, hermetisk tunfisk og kylling, nøttesmør, frokostblandinger med lavt sukkerinnhold, proteinbarer og fullkornspasta eller -ris. Det samles også inn personlige hygieneprodukter, bleier og snacks som ikke er lett bedervelige.

Kimmels innsats kommer mens matbanker over hele landet forbereder seg på økt etterspørsel etter nedstengningen av Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Talkshowverten, som er kjent for sin åpenhjertige kritikk av Donald Trump, tok også opp situasjonen i mandagens sending, og kritiserte den tidligere presidentens fest med "Great Gatsby"-tema som ble holdt akkurat da millioner sto overfor å miste matvarehjelpen.

Jimmy Kimmel Live! fortsetter å gå på lufta hver ukedag kl. 23.35 ET på ABC.