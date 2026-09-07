I likhet med Baldur’s Gate III vil ikke følgesvennene i « Exodus bli værende hvis du tar valg de ikke er enige i

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Vi er sikre på at alle, fra utviklerne til deg som leser denne artikkelen, er lei av å høre hvor mye « Exodus minner om «Mass Effect». Et sci-fi-rollespill med følgesvenner man kan ha et romantisk forhold til og et sterkt fokus på valgbasert fortelling vil naturlig nok føre til slike sammenligninger, men « Exodus ønsker ikke bare å være en hyllest til BioWares romopera. Det skal gå sin egen vei og utvikle systemene videre, og en måte å gjøre det på er gjennom affinitetssystemet.

Ja, du vil ha karakterer du kan ha et romantisk forhold til i dette systemet, og du kan forbedre forholdet til følgesvennene dine gjennom dialogvalg og viktige beslutninger. Men, som fortellingsregissør Drew Karpyshyn forteller Gamereactor på Gamescom, er mekanikken mye dypere enn det. «Vi prøver å gi deg muligheter der du kan få godkjenning, men også misnøye, og ofte setter vi deg i konfliktsituasjoner der følgesvennene dine har sine egne ønsker, behov og sin egen historiebue – og det stemmer ikke alltid overens med det du ønsker å gjøre,» forklarte han.

Dette kan bety at du er på vei til å innlede et romantisk forhold til en karakter (ikke blekkspruten Salt, som Karpyshyn gjør klart), bare for deretter å bli stilt overfor et valg som tvinger deg til å velge mellom et potensielt romantisk forhold og den veien du helt klart ønsker å følge. Det ser ut til at dette vil hindre spillerne i å få i både pose og sekk, med mindre de er så dedikerte til et romantisk forhold at de går med på hva enn partneren deres ønsker.

Alt dette handler om å gi spillerens valg betydning. I affinitetssystemet kan dette også bety at du ikke bare kan ignorere de du ikke liker så godt. «Kanskje en karakter har litt lav affinitet, og du tenker: ‘Jeg må gi dem en sjanse. Jeg må gi dem en seier her.’ Eller: ‘Jeg er bekymret for hva som vil skje, for dette får konsekvenser,’» forklarer Karpyshyn.

Dette kan føre til noen ganske ekstreme situasjoner, ser det ut til, ettersom Karpyshyn antyder at vi kan endre sammensetningen av følgesvennene våre avhengig av hvilke beslutninger vi tar. «Vi kan bare si at ikke alle som starter spillet, nødvendigvis avslutter spillet sammen med deg. Og du ender kanskje ikke opp med det samme teamet som noen andre som spiller spillet, avhengig av valgene du tar.»

Dette høres veldig ut som hvordan valg kan føre til at du mister følgesvenner i Baldur's Gate III. Raid landsbyen med tiefling-flyktninger, og Karlach og Wyll vil ikke lenger ønske å være sammen med deg. La oss håpe at Exodus’ tilnærming til dette ikke bare byr på en klar «ond mot ikke-ond»-vei.

Sjekk ut resten av vårt « Exodus-intervju nedenfor, og vår hands-on-forhåndsvisning fra Gamescom her.