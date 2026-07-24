I lys av bekymringene rundt sterkt bearbeidede matvarer ønsker Nestlé å forenkle merkingene på emballasjen

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I dag er det en stor trend å kutte ut altfor bearbeidet mat. Enten du bare spiser biff fra et tre skjærebrett, eller bruker en liten formue på å sikre at sjokoladen din er uten konserveringsmidler, gransker folk sine gamle favoritter og oppdager at de er fulle av ingredienser de ikke kjenner igjen.

Nestlé, som eier KitKat, Nescafé, Shreddies, After Eight og mer enn 2 000 merker globalt, ønsker enklere merking av matvarer i fremtiden. Ifølge Reuters har Nestlé drevet lobbyvirksomhet overfor amerikanske myndigheter for å få endret betegnelsene på matemballasjen, slik at forbrukerne lettere skal kunne gjenkjenne ingrediensene ved å se de vanlige navnene.

I dag, hvis det står «askorbinsyre» på en matpakke, er det mange som kanskje ikke vet at dette er den vitenskapelige betegnelsen på vitamin C. Det samme gjelder for betakaroten og vitamin A. «Noen ganger får måten vi må beskrive ingredienser på i USA det til å høres ut som Frankenstein-mat. I virkeligheten er det faktisk en naturlig ingrediens som forbrukerne har et naturlig ord for,» sa en tidligere toppleder i Nestlé.

Bedrifter har allerede brukt milliarder på å fjerne kunstige fargestoffer, konserveringsmidler og annet fra produktene sine for å vinne forbrukernes gunst. Etter hvert som forbrukerne blir mer helsebevisste og skeptiske til lange ingredienslister, kan det å forenkle det folk ser på emballasjen bidra til å hindre at folk avviser produktene. Samtidig kan en forkortet ingrediensliste skjule ingrediensene folk ikke ønsker å se i maten sin.