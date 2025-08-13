I Mare of Easttown-skaperens neste prosjekt leder Mark Ruffalo en FBI-gruppe

De som leter etter en ny og spennende dramaserie å vie kveldene sine til, vil være interessert i å høre om HBOs kommende serie, Task.

Serien kommer fra skaperen av Mare of Easttown, og følger en FBI-agent som blir bedt om å opprette en spesialstyrke med det formål å jakte på en gruppe kriminelle som har begått en rekke voldelige ran. Ting blir imidlertid mye mer komplisert når det viser seg at en av forbryterne er en intetanende familiefar.

Filmen har premiere på HBO Max (eller Sky/Now for regioner som ikke har strømmeplattformen) 8. september for de i Storbritannia og Europa. Task har Mark Ruffalo i hovedrollen som FBI-agent, mens han spiller mot blant andre Emilia Jones, Jamie McShane og Tom Pelphry.

Nå som Task snart er her, kan du sjekke ut den nyeste traileren for serien nedenfor.