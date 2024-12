I natt er det tid for The Game Awards - og vi oppdaterer deg

HQ

I kveld er det endelig klart for The Game Awards, Geoff Keighleys eget arrangement som han både produserer og er vert for, der årets beste spill kåres gjennom et samarbeid mellom først og fremst media, men også stemmegivende brukere.

Showet har etter hvert blitt ekstremt populært med nye seerrekorder hvert år, noe som har ført til at stadig flere spillselskaper velger å vise frem sine kommende prosjekter på showet. I år er det tiårsjubileum for The Game Awards, og alle journalistene og insiderne som vanligvis ber oss om å holde forventningene våre i sjakk, gjør det motsatte i år og ser ut til å tro at det kommer til å bli noe helt spesielt.

Om det faktisk blir tilfelle, gjenstår å se når arrangementet starter klokken 02 (med et pre-show, som vanligvis inneholder indie-spill, 30 minutter tidligere) på Youtube og mange andre strømmetjenester. Vi kommer selvfølgelig til å dekke alt for de av dere som ikke har mulighet til å se alt live i løpet av natten, og du kan lese om alt som skjedde via vår dedikerte The Game Awards-side som du finner her.