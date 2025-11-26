I Nightholme "må du forvandle deg til et monster for å bekjempe monstre"

Nightholmes lukkede betaversjon ble annonsert her om dagen, så vi tok umiddelbart en prat med Alex Amancio, sjefen for Studio Ellipsis, på DevGAMM i Lisboa for å lære mer om deres annerledes versjon av flerspillerskrekk.

"Det er et actionspill [flerspiller] med stealth-elementer", begynner han å beskrive i vårt eksklusive Gamereactor-intervju nedenfor. "Og jeg synes alltid det er et tveegget sverd å snakke om moteord som PvE eller PvP, fordi folk antar ting. Spillet vi lager er et spill der du og et par venner går inn på et kart for å jakte på et monster som om dere var dusørjegere. Det er ingen våpen i spillet, så du må forvandle deg til et monster for å bekjempe monstre, og hvem som helst kan forvandle seg til en hvilken som helst arketype. Og andre jegere er også ute etter monsteret, og det er der spenningen kommer fra. Men noen spillere kan ignorere andre spillere, holde seg skjult og prøve å komme seg til monsteret. Andre kan prøve å jakte på andre spillere."

Et annet aspekt som skiller seg fra andre flerspillerspill, er at progresjonen i spillet Nightholme skjer i løpet av kampen, som i et MOBA, og ikke via et progresjonssystem etter kampen (selv om det finnes et metaprogresjonselement som kalles Bindling). I tillegg til dette og spillernes valg, ønsket vi virkelig å lære mer om spillets kosmiske skrekkhistorie.

"Historien leveres av butikkinnehaverne, av metaspillet, og det er et rikt metaspill", forklarer Amancio i videoen."Vi har bygget en veldig dyp skrekkhistorie. Det er et kosmisk skrekkspill, og det er ikke godt og ondt, alt er ondt (...) Vi har to innrettinger: du har planare krefter og du har voidale krefter. Den voidale handler mer om å miste seg selv og galskap, mens den planare handler mer om blod og offer.".

"Hver jeger har sitt eget slags knutepunkt", legger han til angående spillernes egendefinerte rom. "Det er et 3D-rom som tilhører deg. Gjennom den huben kan du få tilgang til spillverdenen gjennom en portal, og det finnes også forskjellige butikker."

Spill av hele intervjuet nedenfor, som er fullstendig tekstet til ditt lokale språk, for mer informasjon på Nightholme.