I retro overlevelseshorror Recurrence "du har bare 25 minutter på deg til å overleve"

Recurrence er et nytt indieforslag for overlevelsesskrekk-videospillmarkedet. Retrotittelen søker en kombinasjon mellom estetikken til de PlayStation 1- eller PlayStation 2-spillene som vi fortsatt husker nostalgisk, med mer moderne elementer som kameraet over skulderen og førstepersonsskyting. På BIG-konferansen i Bilbao fikk vi snakke med Shaya Shan, kunstneren bak denne tittelen, som ga oss et innblikk i hvordan de har tilnærmet seg dette prosjektet.

"Våre viktigste referanser er Signalis, Silent Hill og Outer Wilds når det gjelder spillets tidssløyfe. Hovedelementet er en sløyfe som varer i 25 minutter, og når den er over, starter du spillet på nytt, men med all denne informasjonen. Så det er lettere å beseire visse fiender og løse gåter. Det er ikke et spill som er ute etter å skape jumpscares, men å generere spenning."

Det er også en liten gruppe som jobber med prosjektet, og vi ville vite hvordan de forvalter ressursene sine.

"I utgangspunktet er vi en gruppe på tre kunstnere og to programmerere. Vi er tre måneder inn i utviklingen av tittelen, og vi har tre måneder igjen til å ferdigstille den, kanskje i juni, så vi har omtrent seks måneder med utvikling og tre måneder til å finpusse den. Vi er på utkikk etter en utgiver, og vi har allerede hatt noen intervjuer."

Du kan sjekke ut hele intervjuet (med undertekster på ditt lokale språk) hvis du har lyst til å vite mer om Recurrence og utviklingen av det.