I Saltsea Chronicles "kan du komme tilbake til et valg du har tatt, og deretter ta en litt annen vei".

Die Gute Fabrik's Saltsea Chronicles er et av de mest interessante grafiske eventyrene som kommer ut før året er omme, og da vi snakket med stedfortredende historieleder Sharna Jackson i intervjuet, alt etter å ha spilt spillet en liten stund, lot vi bare forventningene våre lette på ankeret.

HQ

Her er noen utdrag fra de ulike temaene vi snakket om:

Saltsea Chronicles: generell oversikt

"Ja, og katter. Ja, Saltsea Chronicles er et eventyrspill, det er basert på en oversvømmet verden 500 år etter en flom, og et mannskap leter etter den savnede kapteinen sin, og søket fører dem over mange øyer i Saltsea-skjærgården. Så ja, det er tekst, det er mange forskjellige tekstlengder, det er vakker grafikk i stil med bildebøker for barn, det er et nydelig lydspor, og det er også et kortspill som heter Spoils, som har forskjellige regler på de forskjellige øyene."

Om Saltsea Chronicles' forgrenet fortelling

"På hver øy velger du hvem du vil følge med, du kan velge å plukke opp karakterer eller la dem gå på visse øyer, og vi har faktisk et veldig kult forgrenet lagringssystem. I eksempelet der du spilte nivå fire, men det er bare én versjon av nivå fire. Det er tre nivåer fire i spillet vårt, og du kan gå tilbake til et valg du har tatt og ta en litt annen vei hvis du vil. Ja, så alle valgene du tar i Saltsea Chronicles har konsekvenser".

Likheter og potensielle nikk til Mutazione

"Det er en likhet i tegnestilen, og vår kreative leder, Hannah, elsker å gjemme sykler i spillet. Så du vil kanskje finne en sykkel eller to som en liten hilsen til Mutazione. Men i Mutazione var det som en såpeopera, en spillbar såpeopera. Men Hannah [Nicklin] og medgrunnlegger Doug Wilson tenkte på hvordan det ville være hvis man kunne spille mer enn én karakter i et ensemble. Og det er det Salt Sea Chronicles er."

Om historiens temaer, mangfold og tone

"Tonen er varm, åpen og vennlig, men ikke bløt. Det er noen ekte samtaler om rettferdighet og hvordan det er å leve i en verden uten politi, og hvordan vi tar vare på hverandre, hvordan vi finner trøst i slike verdener. Men du vet, forfatterrommet var kollektivt. Det var ikke bare jeg som skrev historien, på et tidspunkt var vi seks stykker, og vi kom fra forskjellige verdener. Jeg skriver barnebøker om mord og kunst, og kollegaen min er poet, en annen kommer fra teateret, og noen har jobbet med tv-serier."

Spill av hele videoen for mer informasjon om Saltsea Chronicles anbefalte alder, barnebokstilen, inkludert ulike typografier for hver karakters "stemme", og noen morsomme løsninger på gåtene.