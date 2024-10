I Sands of Hope bringer du vann tilbake til en åpen ørkenverden ved å utforske den sammen med en robot og hunden dens

På IndieDevDay 2024 i Barcelona filmet vi 26 intervjuer om prosjekter av ulik størrelse og sjanger, men bare ett av dem fikk lyden ødelagt. Så nei, du kan ikke se hele intervjuet med Pere Albacar og Frankie Povarchik fra Guateke Studios nedenfor, men du kan se traileren for Sands of Hope og lære litt mer om det.

"Så dette spillet har ingen kamp, og det er veldig basert på den opplevelsen av å bli kjent med denne verdenen, denne ørkenen, og hvordan man kan bringe balanse tilbake til den", fortalte Pere oss på IDD, og du må ta vårt ord for det. Og apropos inspirasjon, la han senere til at "det er for alle som elsker spill som The Short Hike og [top-down] Zelda", med følelsen av rett frem utforskning fra førstnevnte og den ekstra mekaniske kompleksiteten fra sistnevnte.

I dette ikke-lineære indiespillet, som foregår i en liten, men åpen verden, kontrollerer spillerne en nykonstruert robot som utforsker et ørkenlandskap for å avdekke dets skjulte hemmeligheter sammen med en hund. Som både traileren og skjermbildene nedenfor viser, har tittelen 3D-pikselkunstgrafikk og en rekke søte / unike karakterer. Som utviklerne forklarte på arrangementet, innebærer spillingen å bruke magnetiske evner til å navigere i sandterreng og løse gåter, og gradvis bygge en forbindelse med robotens forlatte valpekammerat.

Guateke er for øyeblikket en fjerdedel inn i utviklingen av Sands of Hope, som først vil bli utgitt på Steam, "så får vi se om vi kan få det på andre plattformer".