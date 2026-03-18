Det har blitt sagt mye om John Davidson i ukene etter BAFTA-seremonien, der skotten, som er kjent for å være en forkjemper og positiv kraft i arbeidet med å skape åpenhet og bevissthet rundt Tourettes syndrom, kom med noen uheldige og utilsiktede bemerkninger som forbløffet et globalt publikum. Alle som er kjent med hvordan dette syndromet rammer de som har fått diagnosen er vanligvis ganske aksepterende overfor situasjonen, men det finnes også andre som synes situasjonen er utilgivelig, og det er for disse menneskene at dramafilmen I Swear, basert på Davidsons liv, bør stå øverst på seerlisten.

Filmen er en følelsesladet og provoserende affære, en intim og dyptpløyende utforskning av hva denne mannen gikk gjennom i en tid da Tourettes var langt mindre kjent og ofte ble sett på som en forfalskning, særlig i en del av Storbritannia som var mindre tilbøyelig til å akseptere og forandre seg sammenlignet med multikulturelle og liberale byer, særlig på 1900-tallet.

Vi følger John idet han begynner å legge merke til ticks og uprovoserte utbrudd, øyeblikk som fører til at han blir disiplinert av uvitende lærere og til og med mobbet av jevnaldrende på skolen, hele veien gjennom hans unge voksne liv, der hans stigmatiserte tilstand gjorde det utfordrende å få jobb eller finne en partner, og til og med førte til at han havnet i fengsel og ble angrepet av overfallsmenn som oppfattet utbruddene hans som fornærmelser. Den første drøye timen av filmen er brutal og ganske nådeløs, og presenterer en historie som vil få deg til å tenke enda annerledes om Tourettes-syke.

Men det finnes et lys i denne ellers mørke tunnelen, og det kommer fra Dottie, en psykiatrisk sykepleier som heldigvis faller inn i Johns liv og hjelper ham på måter som ingen andre kan tilby. Det er dette forholdet som begynner å gi den komiske lettelsen og til og med den hjertevarmende feelgood-faktoren som I Swear besitter, spesielt i andre halvdel når mørket forsvinner og lys og håp begynner å skinne gjennom.

Manuset og dialogen i I Swear er virkelig fantastisk, og gir en fortelling som du ikke vil se bort fra, selv i de mørkere og mer hjerteskjærende øyeblikkene. Og det er det sannelig noen av. Mye av det som gjør at denne filmen skiller seg ut, er Robert Aramayos prestasjon som John, der han gir et rått og utrolig effektivt portrett av en person som lider av Tourettes syndrom. Det er uten tvil den beste prestasjonen i Aramayos karriere, og overgår langt hans innsats i The Lord of the Rings: The Rings of Power som den yngre Elrond. Han er scenevant, fengslende og feilfri, og beviser her at han har det som skal til for å konkurrere med de beste skuespillerne rundt om i verden. Maxine Peake skiller seg også ut med sin innsats som Dottie, den alltid positive og snille motparten som hjelper John gjennom de tøffe tidene.

Det er absolutt ikke en film med stort budsjett, og det er heller ikke en film som ser ut til å imponere med prangende settstykker og scener, men det betyr ingenting, for det meste av det I Swear gjør, er av utrolig høy kvalitet og får dramafilmer med ti ganger så stort budsjett til å se annenrangs ut. Den er et godt eksempel på at et godt manus, en god rollebesetning, sterk regi og utmerkede skuespillere er alt som skal til for å lage en film som skiller seg ut og etterlater inntrykk.

Og det er på dette punktet jeg vil runde av med å si at I Swear er en av de mest virkningsfulle og følelsesladde filmene jeg har sett på lenge. Denne filmen vil gjøre deg målløs i de tøffeste stundene, smilende av glede i de mest hjertevarmende øyeblikkene, og med en klump i halsen resten av tiden. Det er uhyre effektiv og engasjerende underholdning, og du bør absolutt ta deg tid til å se I Swear, for du vil ikke bli skuffet.

