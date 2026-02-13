I tilfelle du trodde vi hadde gått tom for bevis for Black Flag-remaken, har en kunstbok dukket opp for forhåndsbestilling

HQ

Fra stemmeskuespillerkommentarer til hint og teasere igjen over hele internett, ser det ut til at ankomsten av en nyinnspilling for Assassin's Creed IV: Black Flag er et spørsmål om når, ikke om på dette punktet. Selv om Ubisoft ennå ikke offisielt har bekreftet eksistensen av spillet, ser det ut til at mange fans allerede har ønsket det til virkelighet.

Det siste beviset for Assassin's Creed IV: Black Flag-remaken er en kunstbok. Kunstboken ble oppdaget av IGN på Amazons britiske nettsted, og har ikke offisielle bilder, men den har en utgivelsesdato for 24. mars. Den er også oppført som "Art/Assassins Creed Black Flag Remaster", noe som betyr at det ikke bare er et hyggelig nikk til det originale spillet.

Siden forfatteren er Ubisoft selv, ser det ikke ut til å ha vært et produkt som er laget bare for å lure oss. Imidlertid, som det er tilfelle til Ubisoft offisielt bekrefter noe, må vi legge til en klype salt til alle disse ryktene og stable bevis. Med tanke på at Ubi nylig skrinla Prince of Persia: Sands of Time Remake, og forsinket en hel rekke andre spill, må vi holde øye med og se om Assassin's Creed IV: Black Flag Remaster kan lande mot begynnelsen av 2026.