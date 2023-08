Welcome to WrexhamI den andre sesongen møter Rob og Ryan kongen i en ny sesong.

Historien om Ryan Reynolds' og Rob McElhenneys overtakelse av den utrolig gamle, men likevel lille walisiske fotballklubben Wrexham AFC har tilsynelatende underholdt hele verden. Takket være dokumentarserien Welcome to Wrexham har vi fått et innblikk i overtakelsen og hvordan paret har styrt klubben i sin første sesong.

Nå som fotballen er tilbake etter en sommerpause, er det satt en dato for når Welcome to Wrexham kommer tilbake for sin andre sesong, 13. september for de i Storbritannia og Europa.

I serien vil paret møte kongen av England, endelig sette sammen et lag som er i stand til å rykke opp fra National League, og mer, og du kan få en forsmak på alt dette i den nye traileren nedenfor.