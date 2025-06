IAEA advarer om store skader på Irans atomanlegg i Fordow

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, snakker om alvorlige skader på Irans Fordow-anlegg for anrikning av uran etter USAs nylige luftangrep med avanserte bunkersbombere.



"På dette tidspunktet er ingen i stand til å vurdere skadene under bakken i Fordow fullt ut. Med tanke på den eksplosive nyttelasten som ble brukt, og sentrifugenes ekstremt vibrasjonsfølsomme natur, forventes det at det har oppstått svært betydelige skader."



Ettersom inspeksjonene hindres, er det fortsatt usikkert hvor store skadene under bakken er, og hvilken status Irans reserver av anriket uran har. Iran har kunngjort planer om å iverksette spesielle beskyttelsestiltak for sitt atommateriale, som IAEA insisterer på at må rapporteres fullt ut.