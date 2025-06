IAEA bekrefter at det ikke har oppstått nye skader på store iranske atomanlegg etter angrepene Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) forsikrer at overvåkingen fortsetter til tross for de nylige militære angrepene på Irans anrikningsanlegg.

HQ Siste nytt om Israel og Iran . Rafael Grossi, lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), meldte mandag at det ikke har oppstått ytterligere skade på Irans viktigste atomanrikningsanlegg etter de nylige luftangrepene. Du er kanskje interessert i :



Israel slår til mot Iran i en eskalerende konflikt om kjernefysisk kapasitet.



Iran slår tilbake mot Israel i en eskalerende konflikt om kjernefysiskkapasitet.

"Det har ikke oppstått ytterligere skader ved Natanz-brenselanrikningsanlegget siden fredagens angrep, som ødela den overjordiske delen av pilotanlegget for brenselanrikning," uttalte Grossi under et møte med byråets 35 medlemmer store styre. Selv om noe av infrastrukturen over bakken ble skadet, er de underjordiske anleggene stort sett intakte, og inspeksjonene vil fortsette i den grad sikkerheten tillater det. IAEA forsikret også verdenssamfunnet om sin forpliktelse til å overvåke Irans kjernefysiske aktiviteter. KYIV, UKRAINA - 6. FEBRUAR: Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, møtte den ukrainske energiministeren German Galushchenko 6. februar 2024 i Kiev i Ukraina. // Shutterstock