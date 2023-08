Ian Bell på Project Cars 3 flop: Codemasters kjørte over meg

HQ

Den snakkesalige, markedsføringskyndige produsenten Ian Bell har ledet utviklingen av produksjoner som GTR 2, Project Cars og Need for Speed: Shift, og nå har han satt sammen et nytt team, med ny finansiering og nye ansatte - og har tenkt å dra Simbins gamle GTR-arv videre. Mange av oss er selvfølgelig nysgjerrige på hva som egentlig skjedde med det absolutt rekordstore Project Cars 3. På dette tidspunktet hadde Codemasters kjøpt Slightly Mad Studios, og eieren Bell hadde fått beskjed om å ta et stort skritt tilbake og ikke blande seg så mye inn i utviklingen, siden Codemasters med Project Cars 3 åpenbart ønsket å prøve å nå et bredere "casual"-publikum med et mer lettkjørt og arkadevennlig fokus. Noe som virkelig ikke fungerte. I et nylig intervju med Bell har han nå kommentert dette.

"Project Cars 3 er det eneste spillet der jeg ikke direkte har lagt inn detaljene. Alle spillene før det var jeg direkte involvert i, og jeg kjørte bilen hele tiden og ga tilbakemeldinger hele tiden. Men under utviklingen av Project Cars 3 trakk jeg meg tilbake, og da vi ble overtatt av Codemasters, ble jeg rådet til å slutte helt å være involvert i mikrodetaljene. Jeg er ikke sikker på om det var positivt. I tillegg ville vi ikke kalle det Project Cars 3 i det hele tatt. Jeg satt rundt bordet sammen med tjue andre i Codemasters og sa åpent at vi ville kalle det Project CARS: Sideways, for å gi lokalsamfunnet en indikasjon på at vi ville gå i en annen retning og ha en slags halvåpen verden.

Tanken var at vi skulle gå i en Forza Horizon-retning sammenlignet med Forza Motorsport. Jeg ble overstyrt, og jeg ble overstyrt fordi jeg ble fortalt at investorene insisterte på at vi skulle kalle spillet Project Cars 3 fordi det var det som ville selge. Den avgjørelsen var helt i strid med mitt ansvarsområde, helt i strid med mine råd, og noe jeg ikke var enig i. Så det er ikke et spill jeg har jobbet med. Så det er ikke et spill jeg er stolt av. Og det er heller ingen unnskyldning. Jeg gjorde mitt beste for i det minste å endre navnet. Jeg gjorde mitt beste for å prøve å posisjonere det slik at det skulle bli mer Forza Horizon enn Forza Motorsport. Noen ganger må vi akseptere slike avgjørelser, for investorene betaler vanvittige summer for å få dette til å skje."

