Ian Callum har gitt Jaguar XJ220 et nytt utseende

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Nylig vendte en av de opprinnelige designerne bak Aston Martin Vanquish oppmerksomheten mot å oppdatere bilen for et moderne publikum, og nå gjør han det samme med en annen ikonisk modell, Jaguar XJ220, mer enn tre tiår etter at den opprinnelige superbilen hadde sin debut.

Prosjektet, som er skapt av Callum Designs, beskrives som en moderne designstudie snarere enn en produksjonsbil. Den oppdaterte XJ220 beholder den umiskjennelige silhuetten fra originalen, inkludert de ovale sidevinduene og de dramatiske proporsjonene, samtidig som den introduserer renere overflater, moderne LED-belysning, redesignede hjul og en skarpere bakende.

Ifølge Callum var målet å «bevare ånden fra originalen» samtidig som den ble foredlet med dagens formspråk, akkurat som med den nye Vanquish.

Foreløpig sier Callum at XJ220 bare er et porteføljeprosjekt, uten bekreftede produksjonsplaner. Imidlertid har designstudioet hans tidligere forvandlet konsepter til bilmodeller i begrenset opplag, blant annet Aston Martin Vanquish 25, noe som holder døren åpen for en skreddersydd produksjon dersom det er tilstrekkelig interesse.