Ian McDiarmid reagerer på kontroversen rundt Palpatines tilbakekomst i The Rise of Skywalker

Selv om det for hvert år som går ser ut til at en del av fanbasen blir mildere stemt overfor oppfølgertrilogien, er det fortsatt mange Star Wars-fans som hater filmene. Spesielt The Last Jedi og The Rise of Skywalker får mye kritikk, og sistnevnte har fått en god del vitriol for at keiser Palpatine, som så ut til å ha dødd på slutten av Return of the Jedi, er tilbake.

HQ

I en samtale med Variety ble Palpatine-skuespilleren Ian McDiarmid spurt om han hadde noen tanker om kontroversen rundt Palpatines tilbakekomst. Han hadde følgende å si :

"Det er alltid noe, er det ikke? Jeg leser ikke sånt, og jeg er ikke på nettet. Så det når meg bare hvis noen nevner det. Jeg trodde det ville bli litt oppstyr rundt det å få ham tilbake. Men som jeg sa, min og Palpatines logikk var helt rimelig."

"Denne mannen som ble forferdelig lemlestet, trodde kanskje at det en dag kunne skje med ham, og vi må ha en plan B," fortsatte McDiarmid. "Jeg elsket hele ideen om at han skulle komme tilbake og være enda mektigere enn han var før. Men denne gangen måtte han ødelegges fullstendig. Så jeg tror han er død."

McDiarmid har spilt karakteren i mer enn 40 år på dette tidspunktet, så det ser ut til at om noen kjenner Palpatine, så er det han og George Lucas. Men det vil fortsatt være fans som synes at tilbakekomsten er en enormt tøff pille å svelge.