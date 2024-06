Ian Mckellen er åpen for en potensiell retur som Gandalf i Jakten på Gollum

HQ

Det er få roller som er mer perfekt besatt enn Ian McKellen som Gandalf. Med en ny Ringenes Herre-film på trappene lurer vi på hvem av skuespillerne fra de originale filmene som kan komme tilbake, og det virker som om McKellen tror at en cameo kan være på tale.

På spørsmål om han kunne tenke seg å komme tilbake som Gandalf den grå, svarte McKellen følgende. "Hvis jeg fortsatt er i live", sa han til The Times. Et ganske morbid svar, men skuespilleren er 85 år nå, og han sa også i det samme intervjuet at hver gang han får et manus, tror han at det kan være hans siste.

Så den som lager Jakten på Gollum, bør ta seg sammen, slik at vi kan få se vår største live-action-Gandalf en gang til.