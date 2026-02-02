Ian McKellen røper en del av sin Magneto-retur i Avengers: Doomsday: "Jeg ødela New Jersey her om dagen"

HQ

Vi vet egentlig ikke så mye om hva vi kan forvente oss av den kommende Avengers: Doomsday, ettersom den etterlengtede actionfilmen blir holdt godt skjult. Det vi vet er at den vil gjenforene flere tidligere Marvel stjerner, inkludert X-Men gjengen som hadde Ian McKellen i hovedrollen som Magneto.

I et intervju med Jake's Takes nevnte McKellen hvordan spesialeffektene har endret hvordan han gikk frem for å spille den berømte mutanten. I tidligere filmer, på begynnelsen av 2000-tallet, var det mange fysiske effekter som brukte kraner og skapte kulisser, men mer moderne prosjekter har en tendens til å bruke digitale effekter i stedet, noe han røpet da han kort snakket om det som helt klart er Avengers: Doomsday.

På slutten av en interessant diskusjon som du kan se rundt 17 minutter ut i intervjuet nedenfor, avrunder McKellen med følgende.

"Jeg ødela New Jersey her om dagen. Oops. Det burde jeg nok ikke ha sagt ..."

Så det er tydelig at Magneto vil ha en veldig stor tilstedeværelse i den kommende filmen, kanskje hans mest destruktive tilstedeværelse hittil, utover den episke Golden Gate Bridge -scenen i X-Men: The Last Stand.