Ian McKellen sier at Ringenes herre: Jakten på Gollum kan bli to filmer

For noen dager siden rapporterte vi at Orlando Bloom og Ian McKellen hadde uttrykt stor interesse for å vende tilbake til Ringenes Herre-universet, men at ingenting ennå er bekreftet når det gjelder en eventuell retur i den nye filmserien som for tiden er under produksjon. Andy Serkis skal regissere den første filmen, Ringenes herre: Jakten på Gollum, og Peter Jackson kommer tilbake som produsent. Filmen er ment å være starten på en ny serie med filmer som vil fortsette å utforske Ringenes Herre-verdenen som så mange har blitt glad i.

Tidligere har det vært svært sparsomt med informasjon om filmen og den planlagte filmserien, men nå ser det ut til at vår kjære trollmann ikke kan holde seg tilbake lenger. På det britiske talkshowet This Morning har Ian McKellen nå lekket litt informasjon og avslører at det kan bli mer enn én film.

"Vel, alt jeg vet er at de ringte meg og sa at disse filmene kommer til å bli noe av, at [de] hovedsakelig kommer til å handle om Gollum. Andy Serkis som spilte Gollum kommer til å regissere, og det vil komme et manus en gang på nyåret [...] og så får jeg vurdere om jeg vil tilbake."

Han fortsetter :

"Jeg har fått beskjed om at det er to filmer. Jeg burde nok ikke si dette [ler]. Men jeg har ikke lest manuset, og jeg vet ikke når det er, og jeg vet ikke engang hvor den skal spilles inn."

Det gjenstår å se om uttalelsen er sann, men det er nok ikke mange som vil heve øyenbrynene hvis det viser seg å være tilfelle. Det ser altså ut til at Peter Jackson ikke har gitt opp å dele opp historier til tross for den svært lunkne mottakelsen av Hobbiten-filmene.

