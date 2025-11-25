IBM har funnet en måte å få feilretting for kvanteberegninger til å fungere på vanlige CPU-brikker

HQ

Et av hovedproblemene med kvanteberegninger er den høye feilraten, spesielt hvis man ønsker at det skal gjøres på mer tilgjengelig maskinvare og uten at kostnadene løper løpsk.

IBM har tilsynelatende klart å få den svært avanserte feilkorreksjonen som brukes for å redusere kvantefeil, til å kjøre på standardprosessorer, ifølge en artikkel publisert på arXiv av IBM-forskerne Thilo Maurer, Markus Bühler, Michael Kröner, Frank Haverkamp, Tristan Müller, Drew Vandeth og Blake R. Johnson med tittelen "Real-time decoding of the gross code memory with FPGAs".

Teamet klarte å få feilkorrigeringen til å kjøre på standard AMD-brikker, og med 10 ganger høyere hastighet enn det som var nødvendig for å holde tritt med kvantedatamaskinen. Dette er viktig, ettersom feilkorrigering er et betydelig hinder for IBM og deres mål om å skalere kvantedatamaskiner utover dagens bruk og ganske lille skala.

IBM bruker også en ny type dekoding kalt Relay-BP, som i seg selv er betydelig raskere enn tidligere metoder, noe som er viktig ettersom feilkorrigering til nå ofte har vært den begrensende faktoren. Dette gjør også at feilkorrigeringen flyttes fra kvantedatamaskinen til vanlig maskinvare, noe som frigjør mer prosessorkraft.

Selv om det ikke er noen garanti for at dette vil bringe oss nærmere faktisk levedyktige kvantedatamaskiner i løpet av de nærmeste årene, ettersom ekspertene ikke er enige om hvor mye dette vil fremskynde den teoretiske tidslinjen for slike ting, vil det mest sannsynlig fremskynde prosessen og gjøre det mulig å redusere kostnadene for det endelige produktet.