Ibrahim Mbaye forlater PSG og går til Aston Villa på den siste dagen av sommerens overgangsvindu

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Ibrahim Mbaye forlater Paris Saint-Germain på den siste dagen av overgangsvinduet, etter at en avtale med Aston Villa er blitt kunngjort. Aston Villa betalte 55 millioner euro (47 millioner pund), pluss 5 millioner euro i tilleggsbetalinger for den unge spilleren, og han signerer en femårskontrakt med opsjon på et sjette år.

Den 18 år gamle spissen ble den yngste spilleren som har startet en Ligue 1-kamp, i en kamp i 2024 mot Le Havre i en alder av 16 år, 6 måneder og 23 dager.

Han bidro til at PSG vant de to siste Champions League- og Ligue 1-titlene, og ble nylig kjent for å ha byttet landslag fra Frankrike til Senegal, blant annet ved å score mot Frankrike under det nylige VM.

Mbaye er ikke den eneste spilleren som forlater PSG denne sommeren: Mandag ble det også kunngjort at Bradley Barcola forlater PSG og går til Liverpool for 140 millioner euro (123 millioner pund), noe som gjør ham til sommerens dyreste spiller. Gonçalo Ramos har også gått til AC Milan for 75 millioner euro, og Lee Kang-in har gått til Atlético de Madrid for 40 millioner euro.