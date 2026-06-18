Ibrahima Konaté er offisielt bekreftet som ny spiller for Real Madrid og har signert en kontrakt for de neste fire sesongene

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Enda en ny spiller bekreftet for Real Madrid. Den offisielle kunngjøringen om Ibrahima Konaté ble gjort torsdag. «Real Madrid C. F. og Ibrahima Konaté har inngått en avtale om at han skal bli Real Madrid-spiller for de neste fire sesongene, frem til 30. juni 2030.». Den 27 år gamle midtstopperen kunngjorde at han forlot Liverpool ved slutten av forrige sesong, og akkurat som sin tidligere lagkamerat Trent Alexander-Arnold, kommer han til Real Madrid som fri agent.

Konaté vil også bli gjenforent med flere lagkamerater fra det franske landslaget: Kylian Mbappé, Aurelien Tchouaméni og Eduardo Camavinga. Han inntar en viktig posisjon som direkte erstatning for David Alaba.

Det er konkurranse om plassen: Rüdiger (som sannsynligvis spiller sitt siste år i Madrid etter å ha signert en ettårskontrakt), Dean Huijsen (som ble utelatt fra VM-troppen av Luis de la Fuente), Militão (som er skadeutsatt) og Raúl Asencio (som det ryktes skal selges). Derfor skal Mourinho angivelig presse klubben til å hente inn en ny midtstopper denne sommeren.