iBUYPOWER lanserer ekstremt billige hardline vannkjølingsprodukter

iBUYPOWER har brukt CES til å lansere en rekke imponerende billige kabinetter og AIO, med både AW5 360mm AIO og Trace X- og Pulse X-kabinettene, der Trace X er et klassisk kabinett med panoramautsikt og buet glass som koster bare 100 dollar.

Imidlertid lover iBUYPOWER en "Trace X custom Loop" som vil gjøre hardline vannkjøling "tilgjengelig for alle" ifølge en pressemelding sendt til Gamereactor. Dette kan veldig godt bringe hardline vannkjøling, ofte sett på som det mer hardcore valget, til et kompleksitets- og kostnadsnivå der mange flere vanlige PC-spillere vil finne det interessant.

Selv om prisene ikke er offentliggjort, tar systemet sikte på å spesialdesigne hvert element for å gjøre det billigere, men også mindre skjørt ved å integrere en distribusjonsplate som inneholder pumpe, kjølevæske og reservoar, og dermed tar opp minst mulig plass samtidig som kompleksiteten i montering og plass reduseres. Designet er inspirert av iBUYPOWER Element CL-systemet, som tillater mange justeringer, samtidig som det har et buet glasspanel fra siden og fronten, og fortsatt gir plass til ARGB-alternativer og et høyt ventilasjonsnivå.

