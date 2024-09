Ice Age 6 er angivelig under arbeid hos Disney

Samtidig som Disney hyper opp tilbakekomsten av Toy Story, Frozen og mer, ser det ut til at de vil bringe tilbake en annen elsket animert franchise i Ice Age. Etter suksessen med Inside Out 2 ser det ut til at oppfølgere er det som gjelder for Disney-animasjon, så hvorfor ikke lage Ice Age 6?

HQ

John Leguizamo - stemmeskuespilleren til dovendyret Sid - avslørte at Ice Age 6 er på vei i et nylig intervju (som du kan sjekke ut her). Vi har ingen konkrete detaljer om handlingen eller et lanseringsvindu ennå, men filmen er på vei.

Sist vi så Manny, Sid, Diego og flere i den femte filmen Ice Age: Kollisjonskurs, som kom ut helt tilbake i 2016. Serien har eksistert siden 2002, men vi har fortsatt ikke sett en ny film med babyen som var midtpunktet i den første filmen. Kanskje er det endelig der historien kan ta veien nå som vi har fått nok av de sprø dinosaurene og romvesenene.