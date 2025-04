ICE-agenter pågrep feil tenåring og deporterte ham til El Salvador til tross for feilen: "Ta ham uansett"

HQ

Siste nytt om USA . I et trekk som har reist spørsmål om rettssikkerhet og menneskerettigheter, har amerikanske immigrasjonsagenter pågrepet og deportert en venezuelansk tenåring til El Salvador, selv etter å ha innsett at han ikke var den personen de lette etter.

Merwil Gutiérrez, som ikke hadde noen gjengtilknytning og ventet på en asylavgjørelse, ble pågrepet under en razzia i New York og deretter sendt til et høysikkerhetsfengsel som er beryktet for å huse voldelige kriminelle, mens ICE påberopte seg en utdatert lovtekst for å rettferdiggjøre utvisningen.

Etter hvert som de politiske spenningene øker, har president Trump nylig diskutert denne bredere deportasjonspolitikken med El Salvadors president Bukele, noe som gjør en allerede vanskelig situasjon enda mer kompleks. Du kan lære mer om denne diskusjonen i videoen nedenfor.