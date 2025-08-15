Ice Cube er tilbake bak en datamaskin for å håndtere Minecraft klager

HQ

Hvis jeg hadde hatt en dollar for hver gang Ice Cube gikk viralt for å sitte bak en datamaskin denne måneden, ville jeg hatt to dollar. Det er ikke mye, men det er rart at det skjedde to ganger. Rap- og skuespillerikonet er tilbake igjen i en ny Minecraft -promo, der han sitter bak en gammel datamaskin i sin Ice Cubicle for å se på spillerdødsfall.

Kampanjen er i hovedsak en sjanse for brukere til å sende klipp av dødsfallene sine og sende inn klager som Ice Cube kan ta en titt på. Med #CubeClaims "lover" han å skaffe deg et oppgjør. Løfter er i anførselstegn der fordi dette nesten definitivt ikke vil skje.

Ice Cube var også å se bak en datamaskin i hele den nye War of the Worlds-filmatiseringen, som for tiden regnes som en av de verste filmene i 2025 og kanskje i det 21. århundre.

Cubes opptreden og noen av filmens avskyelige øyeblikk har gått viralt, og har skapt en kultskare som ser på filmen som ekte kino.