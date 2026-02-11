Dette europeiske nettstedet samler inn millioner av kroner ved å navngi amerikanske immigrasjonsagenter som er involvert i razziaer

HQ

Et nederlandskbasert nettsted kalt ICE List har trukket millioner av visninger etter å ha publisert navnene og rollene til amerikanske immigrasjons- og tollmyndigheter (ICE) som er involvert i håndhevingsoperasjoner. Prosjektet, som ble lansert av irske Dominick Skinner, beskriver seg selv som et svar på det han kaller et "problematisk regime", og har som mål å oppheve anonymiteten til føderale agenter som opererer i amerikanske byer.

Nettstedet fungerer som en crowdsourced plattform, og baserer seg på rundt 500 frivillige som gjennomgår tips og verifiserer identiteter ved hjelp av offentlig tilgjengelig informasjon, inkludert profesjonelle profiler og andre åpne kilder. Ifølge Skinner inneholder databasen mer enn 1500 personer, men den publiserer ikke hjemmeadresser eller telefonnumre. Et lite antall oppføringer er fjernet på grunn av unøyaktigheter eller fordi personene ikke lenger jobber for byrået.

Nå har initiativet kommet inn i en opphetet politisk debatt i USA, der ICE-agenter i økende grad har båret masker og skjult identifikasjon under operasjoner. Department of Homeland Security sier at slike tiltak er nødvendige for å beskytte betjentene mot trusler, mens andre hevder at de undergraver ansvarligheten. Skinner hevder at prosjektet tjener allmennhetens interesser, selv om det har ført til advarsler fra amerikanske myndigheter om at identifisering av agenter kan føre til straffeforfølgelse... Hva synes du om denne debatten?