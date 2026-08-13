ICE ønsker å utstyre agentene med elektrosjokkhansker

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Den amerikanske immigrasjons- og tollmyndigheten (ICE) kan komme til å utstyre sine agenter med hansker som kan avgi elektriske støt. Etaten planlegger å bruke opptil 20 millioner dollar på hanskene, ifølge en melding fra Departementet for innenrikssikkerhet.

Hanskene kan avgi opptil 380 volt, ifølge BBC News. Borgerrettighetsgrupper er klart imot disse planene, som kan forårsake skade på mennesker når ICE utfører sine håndhevelses- og etterforskningsoppgaver. «ICE har det siste året vist dette landet at de er villige til å se bort fra loven og er for raske til å bruke makt, med ødeleggende og til tider dødelige konsekvenser for både borgere og ikke-borgere.... Å gi innvandringsagenter et skjult middel til å påføre forferdelig smerte er en oppskrift på mer skade for offentligheten og mindre ansvarlighet,» sa Jenn Rolnick Borchetta fra American Civil Liberties Union.

Det har skjedd dødsfall under ICE-operasjoner, ettersom byrået er under press for å oppfylle et daglig mål for arrestasjoner i henhold til Trumps utvisningsagenda. «ICE vurderer kontinuerlig behovene til våre betjenter i felten for å sikre at de har de verktøyene og det utstyret som er nødvendig for å trygt arrestere og fjerne kriminelle ulovlige innvandrere fra landet vårt,» sa Departementet for innenrikssikkerhet i en uttalelse.