Vinter-OL i Milano-Cortina blir et av de første store idrettsarrangementene i 2026, og arrangeres i perioden 6.-22. februar. Kirsty Coventry, IOC-president, ga et intervju med den italienske avisen Corriere della Sera, og avslørte at forbudet mot russiske og hviterussiske idrettsutøvere ikke vil bli opphevet selv om det blir undertegnet en fredsavtale mellom Russland og Ukraina, etter et møte mellom Trump og Zelenskij i Florida, der den amerikanske presidenten sa at freden er "nærmere enn noensinne".

Coventry bekreftet at ingenting på dette stadiet ville endre komiteens beslutning (via Reuters).

Siden 2022 har russiske og hviterussiske idrettsutøvere kun hatt lov til å delta i de olympiske lekene som enkeltpersoner som representerer seg selv, uten nasjonalflagg eller nasjonalsang.

Russiske og hviterussiske utøvere har lov til å delta, men bare i individuelle idretter

I Paris 2024 deltok 15 russiske og 17 hviterussiske idrettsutøvere i sommer-OL, under status som nøytrale individuelle idrettsutøvere. Denne regelen betyr imidlertid i praksis at bare utøvere fra individuelle idretter kan konkurrere i lekene, noe som er en bivirkning og urettferdig bivirkning av regelen som ingen syntes å være interessert i å løse.

For flere måneder siden rapporterte vi at russiske tjenestemenn forsøkte å overbevise Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) om å la det russiske laget delta, men at de ikke fikk lov.