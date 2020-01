Iconoclasts avslørt til Xbox One

Joakim Sandberg ble et nytt prakteksempel på at spill kan være utrolig bra selv når de er laget av bare én person da han endelig ble ferdig med Iconoclasts i 2018. Dette var det bare PC, PS4, PS Vita og Nintendo Switch-eiere som fikk erfare den gang, men nå har tiden tydeligvis kommet for Xbox One-spillere også.

Iconoclasts har nemlig plutselig dukket opp på Microsoft Store, og oppføringen avslører at vi ikke trenger å vente lenge på den nye utgaven heller. Lanseringsdatoen skal være den 23. januar, og toppen av kransekraken er at spillet blir en del av Xbox Play Anywhere nøyaktig to år etter den originale lanseringen. Nå gjenstår det bare å vente på offentliggjøringen for å høre om Xbox One X-eiere kan se frem til bedre grafikk eller noe.