Id Software feirer 35-årsjubileum: "Vi har mye på gang"

For 35 år siden i går, 1. februar, ble id Software offisielt grunnlagt, noe som betyr at den ikoniske utvikleren kjent for Doom, Quake, Wolfenstein, Rage, og så videre, i år markerer en ganske imponerende milepæl.

Selv om vi ikke forventer at dette vil sammenfalle med en ny stor spilldebut, ettersom Doom: The Dark Ages bare ble lansert i fjor, har utvikleren likevel antydet at de vil markere øyeblikket med noen interessante planer.

I en oppdateringsvideo begynte produsent Marty Stratton med å nevne: "Vi har mye som kommer denne uken for å feire med dere alle, og selvfølgelig vil vi feire dette jubileet og mange andre merkedager i løpet av året."

Spilldirektør Hugo Martin fulgte deretter opp med å uttrykke: "Vi har mye mer i vente, så følg med."

For å være helt ærlig er dette sannsynligvis mer nedskalerte feiringer med fokus på fans og lokalsamfunn, så det er best å holde forventningene dine i sjakk. Men hadde det ikke vært fint om id Software hadde en overraskelse på lur til denne store anledningen?