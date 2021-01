Id Software jobber på uannonsert VR-tittel

Du ser på Annonser

Id Software har hatt kjempesuksess med deres to nye kapitler i Doom-serien, som både har høstet flotte anmeldelser og solgt ganske så bra. Men det later ikke umiddelbart til å være en etterfølger de jobber på nå, i hvert fall ikke utelukkende.

Akkurat som Respawn Entertainment og Machine Games ser id Software også ut til å ha fått interesse for VR, og de jobber nå tilsynelatende på et VR-spill. DSO Gaming har nemlig spottet en australsk aldersklassifisering for et VR-spill utviklet av id Software.

Spillet har kodenavnet "Project 2021A", og spillet vil, ifølge klassifiseringen, også by på online-elementer og "high impact violence".

Det kan muligens være en VR-versjon av Doom Eternal, da studioet tidligere har gjort dette med Doom VFR i 2017.