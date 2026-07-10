Id Software-legenden John Carmack: «Spill må lykkes, ikke bare være elsket

HQ

Selv om det har gått 13 år siden John Carmack forlot id Software, vil han for alltid være tett knyttet til det ikoniske studioet han en gang var med på å grunnlegge. Så hva mener han egentlig om at Microsoft nå sier opp nesten tre fjerdedeler av den legendariske utviklerens stab, sannsynligvis legger ned Id Tech-spillmotoren for godt, og omdanner teamet til det som ser ut til å være et supportstudio?

Carmack har nå kommentert nettopp dette via sosiale medier, og skriver uten sentiment at han angrer på sin tidligere uttalelse om at Microsoft ville være en god eier for studioet, men samtidig forblir han pragmatisk og påpeker at det ikke er nok å levere ikoniske titler – de må også selge godt:

«Jeg er trist, men jeg klarer ikke å føle sinne eller opprør over det. Jeg har ikke tilgang til regnskapene, men jeg mistenker at Id Software var en marginal virksomhet sett fra Microsofts perspektiv. Jeg tror på rapportene om at inntektene fra Minecraft har holdt flere andre studioer gående.

«For å kunne fortsette å bli produsert på lang sikt, må spill lykkes, ikke bare være elsket.»

Han innrømmer at det er mulig at dette var en uoverveid beslutning, men han har selv vanskelig for å se hva som kunne ha økt salget:

«Man kan ikke utelukke muligheten for at ledere er idioter, men det bør ikke være din utgangspunkt. Jeg tror ikke det finnes noen åpenbar vei som ville ha doblet inntektene fra Id-spillene.»

Han avslutter sitt lange innlegg på en positiv tone og skriver at han, tross alt, ikke tror dette markerer slutten på historien for id Software :

«Spillet er ikke over ennå, og jeg håper studioet klarer å komme seg gjennom dette.»