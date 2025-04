Id Software om fremtiden til Doom: "Doom har mye liv igjen i seg, og vi mangler aldri ideer"

HQ

Doom Doom er allerede en av de mest myteomspunne og ikoniske videospillseriene gjennom tidene. Det er også en som fortsetter å overraske og blomstre i den moderne spillæraen med utmerkede utgaver som Doom (2016), Doom Eternal, og helt sikkert også det kommende Doom: The Dark Ages.

Nå som Doom utvides i mai med en middelaldersk prequel-tittel, fikk vi nylig sjansen til å sette oss ned med id Softwares utøvende produsent Marty Stratton for å diskutere hva fremtiden til Doom har i vente etter The Dark Ages. Det viktigste å merke seg? Doom går ikke noe sted med det første.

Stratton fortalte oss: "Vi har vært helt fokusert på The Dark Ages. Det er ikke slik at vi har, vi har ikke flere team som jobber med flere prosjekter, så du vet igjen at Hugo [Martin] har gjort en fantastisk jobb med å bygge dette universet, teamet som jobber sammen. Så det er... Det er alltid ideer. Det er andre ideer for ting å gjøre i den sentrale tidsrammen, det er et veldig, veldig rikt univers, men vi er et lite team som alltid er veldig fokusert på det vi trenger å gjennomføre for fansen akkurat nå, og det har bokstavelig talt vært tilfelle for The Dark Ages. Så vi får se hva som kommer etterpå, men Doom er ... du vet, Doom har mye liv igjen i seg, og vi mangler aldri ideer. Så uansett IP eller bare kreative ambisjoner, er det et flott sted å jobbe."

Du kan se hele intervjuet på Doom: The Dark Ages nedenfor for informasjon om flerspiller, historien, de sandkasselignende nivåene og mer. Ellers er Doom: The Dark Ages satt til å lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 15. mai, til og med som en dag én ankomst på Game Pass.