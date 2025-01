id Software-produsent bekrefter at Doom: The Dark Ages ikke har flerspiller

HQ

Du har kanskje glemt det, men Doom (2016) og Doom: Eternal hadde flerspillerfunksjoner, selv om du kanskje har oversett dem i din fest av demonoppdeling. Men for The Dark Ages (her er vår forhåndsvisning) har id Software bestemt seg for å fjerne alt som ikke helt tjener moroa med å være Doom Slayer selv. Dette ble bekreftet av Doom: The Dark Ages utøvende produsent Marty Stratton i en Q & A-økt (takk, Gamingbolt).

"Vi ønsket i utgangspunktet å frigjøre oss selv til å skape ting som Atlan og mech-opplevelsen og drageopplevelsen. De er begge nesten som minispill i spillet. Vi vet at kampanjene våre i stor grad er det folk kommer til de moderne DOOM-spillene for å spille, så vi bestemte oss for å legge all vår innsats bak det og virkelig skape det største og beste DOOM-spillet vi noensinne har laget."

Fra den samme Q & A-økten utvidet Eurogamer denne informasjonen med ordene til spillets regissør Hugo Martin :

"Det er derfor vi var i stand til å sette dragen og Atlan [mech] inn," sa han. "Jeg mener, dette er ting vi har ønsket å gjøre i spillet i flere spill nå, men vi kunne ikke, fordi vi hadde en flerspillerkomponent - som vi elsket - men egentlig var det ment å bare fokusere på enspillerkampanjen og bare forbedre den opplevelsen for spillerne."

Tror du det var en god beslutning å ofre flerspillerdelen i Doom for å forbedre enkeltspillerdelen?