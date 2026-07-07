id Software står uten programmerere etter nedbemanningene hos Xbox

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Vi visste at dette ville bli en svært smertefull uke for videospillbransjen og for tusenvis av ansatte i sektoren, og dette er nå bekreftet. Med «Reset Xbox»-kunngjøringen som ble publisert i går av Asha Sharma, har vi sett at 1 600 ansatte har forlatt selskapet, og ytterligere 1 600 skal slutte i løpet av de neste 12 månedene. Og det er så langt vi vet for øyeblikket – situasjonen kan alltid bli verre.

Men disse nedbemanningene er ikke begrenset utelukkende til de fire studioene som Xbox avhender gjennom salg eller lar bli uavhengige: teamene som forblir i selskapet har også blitt redusert, og et av de hardest rammede ser ut til å ha vært id Software. Selv om det ikke er offisielt bekreftet, tyder flere kilder på at 95 av de 200 ansatte har blitt sagt opp – nesten halvparten av arbeidsstokken. Denne nedskjæringen omfatter i praksis nesten hele programmeringsavdelingen hos id Software. Dette synes å gjøre det klart at studioets kommende titler vil bli utviklet ved hjelp av en motor som Unreal Engine 6, og dermed gå bort fra den egenutviklede id Engine. Hele testteamet har også blitt sagt opp, noe som ikke lover godt for kvaliteten på fremtidige prosjekter.

En av personene som har beklaget disse oppsigelsene, er ingen ringere enn grunnleggeren av id Software, John Romero, som allerede har opplevd tapet av Xbox-støtte på førstehånd under fjorårets oppsigelser og tilbaketrekningen av finansiering for prosjektet hans hos Romero Games. John har lagt ut en melding på sosiale medier der han uttrykker sin solidaritet med studioets ansatte og minner alle om at id Software var, er og vil fortsette å være en sentral aktør i videospillhistorien.

«Jeg er så lei meg for alle hos id Software som er rammet av disse oppsigelsene.

«Jeg vet hvordan det føles å forlate id mens id fortsetter. Det er en merkelig og smertefull opplevelse å trekke seg bort fra et sted som rommer så mye av ens arbeid, vennskap og historie.

«Folkene hos id har gjort en strålende jobb med å føre denne arven videre. DOOM, Quake og Wolfenstein er ikke navn som er lette å leve opp til, spesielt ikke i dagens bransje. De siste spillene viste ekte omsorg, dyktighet og respekt for hva disse verdenene betyr for folk.

«En kommentar om digital bevaring: id’s historie er av avgjørende betydning for spillhistorien. Jeg har bevart id’s komplette tidlige historie fra starten vår hos Softdisk og frem til 6. august 1996, inkludert materiale og ressurser som, så vidt jeg vet, id selv ikke lenger har. Jeg håper noen gjør det samme for selskapets videre arv (arbeidet, koden, ressursene, historiene og menneskene bak dem).

«Jeg tenker på alle hos id i dag, og alle andre som er berørt av gårsdagens oppsigelser. Romero Games var i samme situasjon for et år siden. Jeg vet hvor ødeleggende det er, og mine tanker går til dere alle.»

Hva synes du om nedskjæringene hos id Software? Hvordan tror du dette vil påvirke studioets fremtidige arbeid og fremtiden til Xbox som utgiver?