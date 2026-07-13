Id SoftwareVi har fortsatt det teamet vi trenger for å utvikle spillet og teknologien vi er kjent for

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Etter de nylige nyhetene om nedbemanninger hos Xbox har det kommet mye informasjon om situasjonen hos id Software, med noen rapporter som hevder at skaperne av Doom: The Dark Ages har gått tom for programmerere, mens andre beskriver situasjonen som et blodbad». Det sier seg selv at mange har vært bekymret for at dette betyr slutten på id Softwares kreative satsing, og at studioet i stedet vil bli omstilt til å bli en støtteutvikler. Kanskje ikke...

Nylig kom id Software med en uttalelse på sosiale medier der de uttrykkelig påpeker: «Selv om studioet vårt ble berørt, var endringene spredt på tvers av teamene. Vi har fortsatt den staben vi trenger for å lage spillene og teknologien vi er kjent for. Teamet er i dag omtrent like stort som da vi laget Doom (2016).«

Utvikleren forklarer også at de beholder sin flate organisasjonsstruktur og at de vil være til stede på QuakeCon i august, samtidig som de opplyser at de er i ferd med å «støtte hverandre og de berørte teammedlemmene.»

Så det er i det minste noen gode nyheter for de som er bekymret for fremtiden til id Tech og fremtidige titler fra det svært talentfulle studioet.