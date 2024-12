Idle Devils bekreftet for Xbox og vil bli utgitt "snart"

Tidligere i år ble Gocores rollespill Idle Devils utgitt først til PC og deretter til både PlayStation og Switch - men til Xbox har det manglet. Vi har aldri fått noen forklaring på hvorfor, men det kan muligens være knyttet til de tydelig seksualiserte karakterene.

Nå kunngjør imidlertid utgiveren Happy Player via X at de har mottatt "konseptgodkjenningen fra Xbox" og skriver at de forventer at spillet vil bli utgitt til Xbox-konsollene "snart". Du kan lese den offisielle Steam-beskrivelsen av spillet her :

"Idle Devils er et fritidsstrategisk plasseringsspill. I tillegg til rike roller, ferdigheter og utstyrssystemer, kan du også fritt velge djevelen å dyrke. Gjennom henne kan du erobre nye kvinnelige demoner, og til slutt fullføre frelsen av Demon World og bli en ekte Demon King."

Vi har også en spilltrailer å tilby nedenfor.