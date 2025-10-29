Idrettsklubber i Valencia minnes solidaritetsmanifestasjoner på ettårsdagen for DANA-tragedien

HQ

For ett år siden inntraff en av de verste naturkatastrofene i Spania, som krevde 237 menneskeliv, de fleste av dem i Valencia, skapte kaos i nesten hundre landsbyer og ødela eller totalødela tusenvis av hus. DANA, de spanske initialene for en kaldfront som førte til oversvømmelse av elver som dro med seg alt som kom i deres vei, åpnet et sår som det vil ta mange år å lege, og tilliten til politikere og offentlige institusjoner er langt fra gjenopprettet.

Tragedien førte imidlertid til solidaritet, samhold og handling fra idrettsinstitusjonene. Alle klubber og mange idrettsutøvere sendte sine kondolanser til ofrene, og mange donerte mat og klær til dem som hadde mistet alt, og bidro til gjenoppbyggingen av de berørte områdene, som i tillegg til tusenvis av hus, skoler og lokale bedrifter også hadde fått lokale idrettsanlegg ødelagt.

Den 29. oktober, ett år etter katastrofen, delte mange fotball- og basketballklubber, særlig de i Valencia (som Valencia CF, Villarreal og Levante), hyllester og minnes tragedien og ofrene, men også solidaritetsmanifestasjonene som førte dem sammen, la rivaliseringen på hylla og forenet seg for en felles sak.

Valencia CF har publisert en video som viser alle hyllestene og gjenoppbyggingsaksjonene til minne om alle ofrene og i takknemlighet til alle som vil hjelpe til med gjenoppbyggingen.

"Ofrene og deres familier forblir i våre hjerter, og det samme gjelder det samholdet og den solidariteten vi viste som samfunn. Med innsats og besluttsomhet fortsetter vi å reise oss og gå videre. Det er en kilde til stolthet at vi klarte å gjøre vår del gjennom basketball", sier Valencia Basket.