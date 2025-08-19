Idrettsutøvere og aktivister i Canada ber om at Davis Cup-kampen mot Israel avlyses

HQ

413 idrettsutøvere, aktivister, akademikere og forfattere har signert et brev til Tennis Canada der de ber om at Davis Cup-kampen mot Israel, som skal spilles i Halifax, Canada, 12.-13. september, avlyses. Kampen er en del av Davis Cup-kvalifiseringen for 2026. I brevet ber de de kanadiske tennislederne om å "stå på den riktige siden av historien" og nekte å arrangere tenniskampene mot tennisspillerne, i opposisjon til folkemordet på Gaza.

I brevet sier de at den kanadiske regjeringen har sanksjonert Israels nasjonale sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir, og forsvarsminister Bezalel Smotrich, samtidig som de ber om at Canada eksplisitt anerkjenner at Israel står bak et folkemord. Blant underskriverne er den olympiske gullmedaljevinneren Mohammed Ahmed, tre av FNs spesialrapportører og to palestinske kvinnelige fotballspillere.

Tennis Canada sier imidlertid at kampen vil bli gjennomført som planlagt, og anerkjenner "den pågående og dypt komplekse situasjonen i Midtøsten", men setter fokus på "å sikre en trygg, rettferdig og profesjonell konkurranse for alle utøvere, ansatte, frivillige og tilskuere" (via National Post).

I mellomtiden har det internasjonale tennisforbundet, ITF, som arrangerer Davis Cup, sagt at de ikke vil utestenge Israel fra å konkurrere, ettersom landet heller ikke har blitt suspendert av Den internasjonale olympiske komité. "Vi erkjenner at dette er en svært kompleks situasjon som går langt utover det sportslige. Israel har imidlertid ikke blitt utestengt fra internasjonale idrettsarrangementer, og landet har ikke blitt suspendert av Den internasjonale olympiske komité", sa de.