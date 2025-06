Idrettsutøvere og IOC sender felles svar mot forbedrede leker: "Fullstendig uansvarlig og umoralsk"

HQ

Denne uken fant det 12. internasjonale utøverforumet sted i Lausanne i Sveits. Mer enn 400 representanter for idrettsutøvere var samlet 11.-12. juni, inkludert Den internasjonale olympiske komité (IOC), Verdens antidopingbyrå (WADA), Den internasjonale paralympiske komité og mange flere, for å diskutere noen presserende utøverrelaterte temaer.

Et av temaene som fikk enstemmig støtte fra alle utøverne og representantene, var deres holdning til Enhanced Games, en privat konkurranse som støttes av forretningsmenn, deriblant Donald Trump jr. og som oppfordrer deltakerne til å bruke stoffer for å forbedre evnene sine, med andre ord å dope seg. "Sport med superkrefter", for å si det sånn.

Før forumet begynte, kom IOC med en uttalelse der de tok kraftig avstand fra disse lekene: "Som idrettsutøvere mener vi at Enhanced Games eller andre arrangementer som oppmuntrer til bruk av prestasjonsfremmende stoffer og metoder, er et svik mot alt vi står for".

"Disse arrangementene undergraver idrettens integritet og det ansvaret idrettsutøverne har som rollemodeller i samfunnet. Å fremme prestasjonsfremmende stoffer sender et farlig budskap - spesielt til fremtidige generasjoner. Disse stoffene kan forårsake alvorlige langsiktige helsekonsekvenser eller til og med døden, og det er fullstendig uansvarlig og umoralsk å oppfordre idrettsutøvere til å bruke dem."

Uttalelsen høstet stor applaus da den ble lest opp på forumet, og viser deres forpliktelse til "fair play, etisk atferd og respekt" og løfter om å "gjøre alt for å beskytte idrettens integritet for fremtidige generasjoner".