Idris Elba avslører planer om å pensjonere seg fra skuespilleryrket og satse fullt og helt på å bli regissør

HQ

Blockbustere, mindre filmer, prisbelønte prestasjoner og til og med en periode som hovedrolleinnehaver i Night City. Idris Elba har på mange måter gjort alt som skuespiller, og 53-åringen tror at han snart kan komme til å slutte å spille andre mennesker helt og holdent for i stedet å stå bak kamera.

Ifølge Daily Mail avslørte Elba at han har planer om å pensjonere seg fra skuespilleryrket på et eller annet tidspunkt. "Jeg håper at fanbasen min som skuespiller ikke er sint på meg, men til slutt vil jeg gå over til å være regissør fullt ut," sa han.

"'Jeg har vært skuespiller lenge. Jeg elsker det fortsatt, men jeg tror at det å regissere lar meg bruke litt andre muskler og bare være en del av settet på en annen måte. Jeg liker det virkelig", fortsatte han.

Det er ennå ikke bestemt når Elba vil trekke seg tilbake fra kameraet, men det vil være en trist dag for kinogjengerne. Elba nevnte også sin politiske aktivisme som en del av intervjuet, og sa at han til tider ikke føler seg rustet til å matche politikere, og at han kanskje til og med vil begynne å utdanne seg igjen for å bygge opp den kunnskapen.