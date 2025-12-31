Idris Elba blir blant annet utnevnt til ridder i New Year Honours

HQ

I Storbritannia ser vi hvert år at kongefamilien utnevner hundrevis og noen ganger godt over tusen personer som fortjener heder og ære. Damer, riddere og mange flere blir utnevnt gjennom denne prosessen, og i år er det noen underholdnings- og sportsfavoritter som topper listen.

Idris Elba blir Sir Idris Elba når han blir slått til ridder av kong Karl III på nyåret, en ære han har gjort seg fortjent til takket være sitt arbeid med en anti-knivkampanje i London og grunnleggelsen av Elba Hope Foundation sammen med sin kone Sabrina. "Jeg mottar denne utmerkelsen på vegne av de mange unge menneskene hvis talent, ambisjoner og motstandsdyktighet har vært drivkraften bak arbeidet til Elba Hope Foundation", sier den nå Sir Idris (via BBC).

Meera Syal, komedieskuespiller og forfatter, mottar også en ærespris og blir Dame Meera. Warwick Davis, Matt Lucas og Richard Osman får alle en OBE. "Dette er det beste som noen gang har skjedd meg - og jeg har vært med i Star Wars", sa Davis om sin OBE.

Cynthia Erivo, Ellie Goulding, Eve Graham og flere andre avrunder utmerkelsene fra musikere og kunstnere. 1157 personer er oppført på listen i år, men vi kommer ikke til å nevne dem alle, ettersom noen av Storbritannias beste og smarteste blir anerkjent av de kongelige.

