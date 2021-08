Idris Elba blir Knockles i Sonic the Hegdehog 2

Den første Sonic the Hedgehog-filmen gjorde det klart at Miles "Tales" Prower ville bli med i en eventuell oppfølger, og etter hvert har det kommet indikasjoner på at Knuckles the Echidna vil være med også. I kveld har vi ikke bare fått dette bekreftet igjen, men altså også hvem som skal gi sin stemme til han.

Idris Elba har nemlig gått på Twitter for å avsløre at det er han som blir Knuckles i Sonic the Hedgehog 2 når filmen forhåpentligvis får sin premiere til våren.