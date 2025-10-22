Idris Elba bytter ut fly med tog i andre sesong av Hijack

HQ

Den første sesongen av Apple TV -dramaet Hijack ble en såpass stor suksess at det ble gitt grønt lys for en oppfølgersesong. Det var en litt merkelig avgjørelse, ettersom den første sesongen var en komplett pakke som skildret hvordan en mann stoppet kapringen av et passasjerfly og til slutt forhindret et terrorangrep. Så da Apple lovet en andre sesong med den samme mannen i hovedrollen, føltes det litt rart og enormt uheldig for denne heltemodige hovedrolleinnehaveren.

Men uansett, Hijack kommer snart tilbake. Idris Elba kommer tilbake for å lede serien som Sam Nelson, og den største forskjellen denne gangen er at han bytter ut flyreiser med togreiser. Jepp, Hijacks andre sesong utspiller seg på et tog som ser ut til å ha blitt rigget med eksplosiver og satt på en bane for å forårsake maksimal ødeleggelse. Vil Sam være i stand til å redde dagen denne gangen?

Vi har ikke en full trailer ennå, bare en kort teaser du kan se nedenfor, men vi vet at Hijack kommer tilbake til Apple TV så snart som 14. januar 2026.