Idris Elba er med i Cyberpunk 2077: Phantom Liberty "fordi han utstråler kulhet"

HQ

Om noen få måneder vil Cyberpunk 2077 vokse betraktelig i størrelse, ettersom utvidelsen Phantom Liberty lanseres 26. september. Med den datoen i tankene fikk Ben sjansen til å sette ned og spille utvidelsen en liten stund (Noe du kan lese mer om her), og deretter slå av en prat med oppdragsdesigneren for Cyberpunk 2077, Despoina Anetaki, for å lære litt mer om Phantom Liberty og hvordan Idris Elba ble en del av utvidelsen.

På spørsmål om hvordan det er å jobbe med stjerneskuespillere som Keanu Reeves og Idris Elba, svarer Anetaki:

"Det er virkelig flott å ha dem om bord, både Keanu og Idris Elba. De er fantastiske skuespillere. Vi tok kontakt med Idris Elba og ville at han skulle spille Solomon Reed fordi han utstråler kulhet og virkelig er i stand til å portrettere denne karakteren som man ser i en typisk spionthriller. Det var fantastisk å jobbe med dem, de er flotte skuespillere... Og Keanu er selvfølgelig tilbake, og det er fantastisk å ha ham med."

Når det gjelder rollen til den sovende agenten Reed og hvordan denne spionasjehistorien som Phantom Liberty er ute etter å veve inn i den bredere Cyberpunk -verdenen kom Anetaki også litt inn på dette.

"Phantom Liberty er en spionthrillerutvidelse for Cyberpunk 2077, og det betyr at det er mye intriger og politiske intriger, du vet ikke hvem du kan stole på. Karakterene har sine egne motivasjoner og de holder hemmeligheter for deg. Jeg synes dette passer veldig godt sammen med Cyberpunk-subsjangeren. Det er dystert og dystopisk, så det skaper en veldig fin atmosfære."

Du kan se hele intervjuet med Anetaki nedenfor.